Rolls Royce erfolgsverwöhnter Triebwerkhersteller

Der Triebwerkhersteller aus England konnte in Farnborough Bestellungen im Umfang von 9,3 Milliarden US Dollar verbuchen.

Rolls Royce verfügt im Triebwerkbau wohl über das ausgewogenste Portfolio, der Motorenbauer beliefert 30 Zivilflugzeug Typen und 39 Militärische Flugzeuge mit seinen Triebwerken. An der Luftfahrtmesse in Farnborough konnte Rolls Royce Triebwerke und Wartungsverträge im Wert von 9,3 Milliarden US Dollar zeichnen. Alleine das Trent XWB für den neuen Airbus A350 verkaufte sich für 7 Milliarden Dollar.