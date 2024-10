Reisewelle am Flughafen Köln Bonn

easyJet am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Am Flughafen Köln Bonn steht die letzte große Reisewelle des Jahres bevor: Während der kommenden Herbstferien in NRW rechnet der Airport mit rund 650.000 Fluggästen.

Am Freitag (11.10.) werden rund 43.000 Reisende begrüßt – der voraussichtliche Spitzenwert in den Ferien. Insgesamt werden am ersten Ferienwochenende von Freitag bis einschließlich Sonntag rund 125.000 Passagiere den Flughafen nutzen. Im Oktober erwartet der Airport insgesamt erneut über 1 Million Passagiere.

„Für viele Menschen sind die Herbstferien traditionell Urlaubszeit. Besonders beliebt sind Sonnenziele rund um das Mittelmeer“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Die Zahl der Reisenden liegt weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Wir gehen davon aus, dass wir im Oktober wieder mehr als 1 Million Passagiere bei uns begrüßen dürfen – so wie schon während der Sommermonate Juli, August und September“, so Schmid.

Die beliebtesten Ferienziele in den Herbstferien sind die Türkei und Spanien. Die meisten Reisenden fliegen nach Antalya oder Palma de Mallorca. Besonders beliebte Destinationen für Städtetrips sind Istanbul und London. Den höchsten Passagierzuwachs erfährt Ägypten, die Zahl der Urlauber hat sich hier im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt.

Mit dem Beginn der Herbstferien startet Marabu Airlines in Köln/Bonn aus mehrfach pro Woche nach Hurghada, Palma de Mallorca, Fuerteventura und Teneriffa. Nach den Ferien kommen weitere attraktive Verbindungen dazu, insbesondere die Langstreckenziele Dubai und Jeddah, die ab dem 27. Oktober von Eurowings angeflogen werden.

Tipps für den Start in den Urlaub

Fluggäste können mit guter Planung und Vorbereitung zu einem entspannten Reisestart beitragen. Hier einige Hinweise:

Checken Sie online ein.

Nutzen Sie die Stationen zur automatischen Gepäckaufgabe.

Informieren Sie sich bei Ihrer Airline über die Öffnungszeiten des Check-Ins und planen Sie genügend Zeit ein.

Im Fall einer Buchung bei Eurowings nutzen Sie, wenn gewünscht, den Vorabend-Check-In.

Bitte nehmen Sie nach Möglichkeit nur ein Handgepäckstück mit.

Flüssigkeiten und Cremes (bis 100 ml pro Behältnis) müssen in einem 1-Liter-Plastikbeutel verstaut werden.

Packen Sie technische Geräte nicht unten ins Handgepäck, sie müssen an der Kontrolle vorgezeigt werden.

Checken Sie, ob Ihr Ausweis gültig ist und welches Reisedokument Sie für Ihre Reise benötigen.

Buchen Sie sich einen Zeitslot für die Sicherheitskontrolle unter „CGNGateWay“:

www.koeln-bonn-airport.de/fluggaeste/fluege/cgn-gateway.html

Bei Anreise mit dem Auto empfiehlt es sich, den Parkplatz auf der Flughafen-Homepage vorzubuchen:

www.koeln-bonn-airport.de/parken-anreise/parkplatz-reservierung.html

Weitere Tipps für Reisende gibt es auf der Homepage des Airports unter:

www.koeln-bonn-airport.de