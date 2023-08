Qantas will Grossbestellung bei Airbus platzieren

Qantas und Airbus haben bekannt gegeben, dass Australiens Flag Carrier mindestens 106 Flugzeuge aus der A320 Familie kaufen will.

Qantas beabsichtigt in ihrer neuen Strategie verstärkt auf den Premium Verkehr zu setzen und will eine Tochterunternehmung ins Leben rufen, welche dieses Kundensegment optimal bedienen wird. Die Grossbestellung bei Airbus beinhaltet neben Jets für den Aufbau der eigenen Premium Marke auch Flugzeuge aus der A320 Familie für die Tochterunternehmung Jetstar. In der Absichtserklärung für die 106 Flugzeuge sind 78 Maschinen aus der new engine option Familie enthalten. Qantas setzte im Single Aisle Markt bisher auf die Boeing 737.