Qantas muss Flugezeugwartung verbessern

Die Zivilluftfahrtbehörde (CASA) verlangt von Qantas die Verbesserung der Wartung ihrer Flugzeuge.

Die Behörde sagte aber auch, die Fluggesellschaft sei sicher. In den letzten Monaten wurden wegen Maschinenproblemen Qantas Flüge gestrichen oder waren verspätet und im Juli zwang eine explodierte Sauerstoffflasche eine 747 zur Notlandung.

Eine Untersuchung der CASA zeigte, dass die Wartungsabläufe der Fluggesellschaft ihre eigenen Standards nicht erfüllen. Die Defizite seien jedoch nicht mit den Zwischenfällen in Verbindung zu bringen. „Qantas ist eine sichere Fluggesellschaft. Wenn sie das nicht wäre, würden wir viel härtere Massnahmen einleiten,“ sagte Mick Quinn von CASA. CASA wird weitere Untersuchung an den Serviceheften und Wartungsabläufen von Qantas Flugzeugen durchführen. Dave Oliver von der Gewerkschaft der Produktionsangestellten will aber einen detaillierteren Bericht über die Fehler von Qantas sehen. Die Gewerkschaft sei um die Zustände „ernsthaft besorgt.“