Qantas übernimmt fünfundsiebzigste Boeing 737

Qantas konnte in Seattle ihre fünfundsiebzigste Boeing 737 übernehmen. Die 737-800NG wurde auf den Namen einer neuseeländischen Flugpionierin getauft.

Die Maschine wurde auf den Namen Jean Batten getauft, die Fliegerin kam in den 1930er Jahren durch verschiedne Streckenflüge zu Ruhm und Ehre. 1934 flog sie in vierzehn Tagen alleine von England nach Australien und 1935 flog sie in 17 Tagen solo von Australien nach England. Bei der 75. Boeing 737 für Qantas handelt es sich um eine Boeing 737-800 der neusten Generation. Das Flugzeug ist mit einer neuseeländischen Immatrikulation versehen und wird hauptsächlich zwischen Neuseeland und Australien eingesetzt.