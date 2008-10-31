Singapore erneut beste Airline

Bereits zum dritten Mal in zehn Jahren wurde die Singapore Airline zur besten Airline der Welt gewählt.

Jährlich vergibt Skytrax Awards für exzellente Leistungen im Airlinebusiness. Singapore Airlines hat dieses Jahr erneut den Preis für die beste Fluggesellschaft weltweit erhalten, sowie eine Auszeichnung für die „Beste Business Class“. Die Airline startete im Jahr 1947 mit drei wöchentlichen Flügen. Heute bedient sie 103 Destinationen in 41 Ländern. Im letzten Jahr gelangte sie auf Platz 17 der beliebtesten Unternehmungen der Welt.