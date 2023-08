Passagierzahlen und Frachtumschlag weiterhin steigend

Für den Monat Januar kann der Frankfurter Flughafen ein Passagierplus von 3.7% vermelden. Auch in anderen Bereichen wurden Höchstwerte erreicht.

So wurden 156.020 Tonnen Luftfracht verladen (+4.6%), 8.100 Tonnen Luftpost umgeschlagen (+2.8%), 38.115 Starts und Landungen durchgeführt (+0.7%) und die Höchststartgewichte erreichten 2.214.143 Tonnen, ein Mehr von 1.7%. Der Europaverkehr gilt im letzten Monat als Hauptwachstumsträger mit einem Plus von 4.6%, während der Interkontverkehr um 3.6% zulegte, dies vor allem bei den Flügen nach Süd-und Nordamerika. Weltweit kann Fraport einen Anstieg von 3.9% im Vergleich zur selben Periode im Vorjahr vermelden. Nur in Antalya und Frankfurt-Hahn ging die Passagierzahl um 9%, resp. 16.2% auf 310.512, resp. 225.726 zurück. Die konzernweiten Flugbewegungen stiegen um 3.8%, der Cargo-Umschlag belief sich auf 191.719 Tonnen, eine Zunahme 7.8%.