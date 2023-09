PLAY Airlines auf Expansionskurs

Airbus A321 PLAY (Foto: PLAY)

Die noch junge Fluggesellschaft PLAY Airlines freut sich über die hohe Passagiernachfrage auf ihrem Streckennetz und expandiert weiter.

Die jüngste Flugzeug-Flotte Europas wächst: Nachdem PLAY, die isländische Low-Cost-Fluggesellschaft auf Erfolgskurs, im Mai dieses Jahres mit einem werksneuen Airbus A321neo bereits den zehnten Jet eingeflottet hat, sollen im Sommer 2025 zwei neue A320neo Jets folgen. Für beide Flugzeuge wurden im August 2023 Absichtserklärungen unterschrieben. Damit unterstreicht die junge Airline aus Island ihre nachhaltigen Expansionspläne, die sich nicht zuletzt im stetig wachsenden Streckennetz zeigen. Unter dem Motto „Pay less, PLAY more“ fliegt die Airline mittlerweile bereits rund 40 Ziele in Europa und Nordamerika an. Es ist daher keine Überraschung, dass das Team rund um CEO Birgir Jónsson damit bereits über weitere Kapazitätserhöhungen in naher Zukunft verhandelt.

PLAY Airlines Kabinenbesatzung (Foto: PLAY Airlines)

Nominierungen für den ausgezeichneten Service

Low-cost steht für Preise, die für jede Urlaubskasse erschwinglich sind – bei PLAY aber auch für einen hohen Anspruch an die Bequemlichkeit und den Service an Bord. Während Passagiere ihre Flugzeit mit Sitzabstand über dem Branchendurchschnitt genießen, kümmert sich die Kabinen-Crew um alle großen und kleinen Wünsche. Für ihre großartige Arbeit wurden sie nun von USA Today für die Auszeichnung als „Best Cabin Crew“ nominiert. Unter den weiteren Nominierten befinden sich vorrangig große Fluggesellschaften, die auf globalem Level bekannt sind. PLAY wurde zudem im Juli 2023 als „Best Low-Cost Airline in Northern Europe“ von Skytrax ausgezeichnet. Die Grundpfeiler der Airline basieren auf Sicherheit, Pünktlichkeit, Einfachheit und günstige Preisen. PLAY freut sich außerdem über eine weitere Nominierung: Die Danish Travel Awards, die seit 1996 verliehen werden, haben die junge Fluggesellschaft als „Beste Low-Cost Airline“ nominiert. PLAY steht damit in direktem Wettbewerb zu etablierten und weitaus größeren Low-Cost-Fluggesellschaften.

Auslastungshoch und vielversprechende Passagierzahlen

„Die Emotionen, die eine Reise mit sich bringen, beginnen nicht erst am Reiseziel, sondern auf dem Weg dahin. Dieses besondere Gefühl wollen wir unseren Gästen zu jeder Zeit vermitteln. Dass unsere erstklassige Crew das schafft, bestätigen Passagiere nicht nur persönlich an Bord, sondern auch die verdiente Nominierung des amerikanischen Leitmediums. Gemeinsam können wir stolz sein, dass wir im August eine beeindruckende Auslastung von 89 Prozent und eine Pünktlichkeit von 90 Prozent erreicht haben. 185.000 Passagiere haben sich mit uns auf eine Reise an ihr Wunschziel im August begeben. Die Luftfahrtbranche ist äußerst dynamisch, Herausforderungen sind keine Seltenheit. Im Team schaffen wir es, uns an dieses dynamische Umfeld bestmöglich anzupassen und freuen uns auf die kommenden Monate.“