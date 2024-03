Osterferienwelle am Flughafen Weeze

Flughafen Weeze (Foto: Flughafen Weeze)

Der Airport Weeze freut sich auf viele Reisende während der Osterferien vom 22. März bis zum 07. April 2024.

Bereits am ersten Ferienwochenende werden 15.000 Gäste den Flughafen am Niederrhein nutzen. Während der gesamten Ferienzeit erwartet der Airport rund 85.000 Reisende und 480 Starts- und Landungen der Fluggesellschaften Air Arabia und Ryanair.

„Wir sind gut vorbereitet und freuen uns gemeinsam mit unseren Partnern auf die erste große Reisewelle des Jahres“, sagt Dr. Sebastian Papst, Geschäftsführer des Airport Weeze.

Dennoch empfiehlt er Flugreisenden die rechtzeitige Anreise zum Airport: „Das bietet auch in Spitzenzeiten mit vielen Abflügen einen stressfreien Check- In und einen entspannten Ferienbeginn“.

Insgesamt 39 Ziele werden während der zweiwöchigen Ferien in Nordrhein- Westfalen angeflogen.

Bei der Zahl der Abflüge zeigt sich weiterhin Palma de Mallorca an der Spitze, 23-mal wird in Richtung der Baleareninsel abgehoben, gefolgt vom Malaga mit 15 und Edinburgh in Schottland mit 14 Abflügen.

Neben den vielen Urlaubsreisenden wird der Flughafen auch viele Gäste begrüßen, die sich auf den Besuch von Verwandten und Freunden freuen oder zu diesen reisen.

So hat sich der Airport Weeze als der deutsche Flughafen mit den meisten Zielgebieten in Marokko etabliert:

Während der Osterferien gibt es insgesamt 55-mal die Möglichkeit, mit Air Arabia und Ryanair nach Fez, Nador, Marrakech, Essaouira, Rabat, Agadir, Tanger und Oujda zu reisen.

Insgesamt erwartet der Airport für das Jahr 2024 1,8 Mio. Passagiere, das entspricht einem Zuwachs von rund 12,5% im Vorjahresvergleich. 2023 nutzen 1,6 Mio. Fluggäste den Flughafen am Niederrhein.