OpenSkies streicht Paris Washington

Die Tochterfluggesellschaft von British Airways wird den Linienbetrieb zwischen Paris Orly und Washington Dulles ab dem Winterflugplan einstellen.

OpenSkies ist die Nobelfluggesellschaft von British Airways, die seit Juni 2008 Linienflüge mit Boeing 757-200 von europäischen Städten in die USA anbietet. Die Boeing 757 von British Airways sind für 82 Passagiere ausgelegt und daher in einer höheren Klasse angesiedelt als Maschinen für herkömmliche Linienflüge. Im Sommer 2008 wurde die französische L`Avion übernommen, welche zwei 757 von Paris Orly aus operierte. Die Linie von Paris Orly nach Washington Dulles wird ab dem 28. Oktober 2011 aus wirtschaftlichen Gründen gestrichen, dies gab OpenSkies am 30. September 2011 bekannt.