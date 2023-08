Oman Air übernimmt Embraer E-175

Die Fluggesellschaft aus Oman konnte ihren ersten von fünf Embraer E-175 Verkehrsjet übernehmen.

Mit den Embraer Jets will Oman Air ihr Streckennetz von Muskat in die benachbarten Randregionen erweitern und ausbauen. Gesternmittwoch konnte die Gesellschaft ihren ersten von fünf Embraer E-175 im Werk São José dos Campos übernehmen. Oman Air hatte im November 2009 fünf Embraer Jets im Wert von 177,5 Millionen US Dollar bestellt und weitere fünf Optionen erworben. Die E-175 Verkehrsflugzeuge sind mit 11 Sitzen in der Business Klasse und 60 in der Economy Klasse ausgelegt.