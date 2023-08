Oman Air übernimmt Airbus A330-300

Der Flag Carrier aus dem Sultanat Oman konnte in dieser Woche einen weiteren Airbus A330-300 übernehmen.

Die Maschine stammt aus einer Bestellung über zwei A330-200 und drei A330-300 aus dem Jahre 2007. Eine weitere Bestellung über zwei Maschinen folgte später, sodass Oman Air von September 2009 bis Ende 2011 sieben dieser zweimotorigen Langstreckenflugzeuge übernehmen kann. Die A330-300 Flugzeuge von Oman Air werden mit Trent 700 Triebwerken von Rolls Royce angetrieben und sind für drei Klassen ausgelegt. In der Economy Klasse finden 204, in der Business Klasse 20 und in der First Klasse finden sechs Fluggäste platz. Die Maschinen vom Typ Airbus A330-200 sind jeweils in einer zwei Klassen Konfiguration ausgelegt.