OLT wird zu OLT Express

Die Ostfriesische Lufttransport GmbH (OLT) führt mit der Neupositionierung einen neuen Namen ein und nennt sich künftig OLT Express.

Der neue Marktauftritt erfolge im Rahmen der Neustrukturierung am Standort Bremen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Ziel sei es, nicht nur einen deutlichen Expansionskurs von Flotte und Streckennetz anzustreben, sondern auch in neuer Frische daherzukommen. Auf ihrem neuen Internetauftritt wirbt OLT Express mit Zielen wie Brüssel, Kopenhagen, Danzig, Zürich und Toulouse, welche von Bremen angesteuert werden. Auch die Flotte wird ein neues Erscheinungsbild erhalten.