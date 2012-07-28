OLT Express Polen vor dem Bankrott

Vor einem Jahr ging OLT Express Polen pompös an den Start, eine grosse polnische Airline sollte es werden, gestern Freitag musste der Flugbetrieb eingestellt werden.

Vor einem Jahr ging OLT Express Polen pompös an den Start, eine grosse polnische Airline sollte es werden, gestern Freitag musste der Linienflugbetrieb eingestellt werden.

Die Fluggesellschaft musste am 27. Juli 2012 den Linienflugbetrieb einstellen, wegen mangelnder Liquidität sah sich die Geschäftsleitung zu diesem Schritt gezwungen. Viele Fluggäste sind gestrandet und müssen durch andere Fluggesellschaften den Rückweg antreten. Nach eigenen Aussagen ist die Muttergesellschaft OLT Express Germany von dem Grounding in Polen nicht betroffen. OLT Express Germany sucht jedoch nach einem neuen Investor.

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