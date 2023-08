Norwegian bestellt sechs Boeing NG 737

Norwegian Air Shuttle hat heute die Bestellung von sechs zusätzlichen Next-Generation 737-800 bei Boeing bestätigt.

Insgesamt hält der Low-Cost-Carrier nun Bestellungen für 48 Next-Generation 737 Flugzeuge, sowie 22 Maschinen von Leasing Firmen. Die neue 737 von Boeing besitzt Blended Winglets, die für einen kleineren Treibstoffverbrauch sorgen und die CO2 Emmissionen um 3,5 bis 4 Prozent reduzieren sollen. Norwegian hat seit ihrer Gründung 2001 stets wachsende Passagierzahlen vermelden können und verbuchte im dritten Quartal dieses Jahres ihren grössten Gewinn. Sie transportierte in den letzten zwölf Monaten über zehn Millionen Passagiere auf mehr als 200 Routen in 90 Destinationen. Norwegian ist eine der ersten Airlines, die das neue Flugzeug in ihre Flotte aufnehmen wird.