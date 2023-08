Northwest Piloten äussern sich zu Fusionsplänen

Die Verantwortlichen des Pilotenverbandes von Northwest Airlines empfinden die Zusammenschlusspläne von Delta Airlines und Northwest Airlines zu riskant.

Dave Stevens, Präsident der Northwest Pilotenunion, wendet sich in einem Brief an seine Arbeitskollegen. Er erläutert die Probleme eines vereinten Pilotenkörpers. Die älteren Northwest Piloten werden bei dem geplanten Zusammenschluss gegenüber ihren Delta Kollegen in der Typensenjorität vorerst bevorzugt. Die dienstältesten Piloten von Northwest Airlines können weiterhin auf den grossen Boeing 747 Flugzeugen fliegen. Die jüngeren von Northwest müssten in Zukunft den Platz auf dem Jumbo den älteren Flugzeugführern von Delta überlassen. Dave Steven sieht in der Zusammenführung der Senjoritätslisten unüberwindliche Probleme. Er sieht zudem mehr Risiken als Chancen bei einer möglichen Fusion der beiden Fluggesellschaften.