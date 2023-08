Neue Fluggesellschaft aus Polen

Am 18. Mai 2012 ist Bingo Airways zum ersten Charterflug gestartet. Mit ihrem ersten Airbus A320 flog die Airline von Kattowitz 174 Touristen nach Hurghada in Ägypten.

