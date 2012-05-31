Neue Fluggesellschaft aus Polen
31.05.2012 BGRO
Am 18. Mai 2012 ist Bingo Airways zum ersten Charterflug gestartet. Mit ihrem ersten Airbus A320 flog die Airline von Kattowitz 174 Touristen nach Hurghada in Ägypten.
Am 18. Mai 2012 ist Bingo Airways zum ersten Charterflug gestartet. Mit ihrem Airbus A320 flog die Airline von Kattowitz 174 Touristen nach Hurghada in Ägypten.
Die Fluggesellschaft aus Polen konnte ihren ersten Airbus A320 am 13. Mai 2012 im britischen Southend abholen und nach Warschau überfliegen. Bei der Maschine handelt es sich um den A320 mit der Baunummer 2118, der früher durch die türkische Izair betrieben wurde. Bingo Airways will von Warschau und Kattowitz sonnenhungrige Touristen ans Mittelmeer fliegen. Die Airline hat ihre A320 für 180 Passagiere ausgelegt und will bis Ende Jahr drei Maschinen dieses Typs betreiben.