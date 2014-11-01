Fairchild F-78 C-82A Packet

Fairchild F-78 C-82A Packet Die Fairchild F-78 Packet basiert auf einer Forderung der US Army von 1941 nach einem auf den Material- und Truppentransport spezialisierten Militärflugzeuges. Von der C-82A wurden bei Fairchild 220 Flugzeuge gefertigt. Spannweite: 32,45 m, Länge: 23,5 m, Maximale Startmasse: 24'494 kg.

Basierend auf der Forderung nach einem Material- und Truppentransporter für die US-Army begann Fairchild 1941 mit Projektstudien für einen zweimotorigen Schwertransporter. 1942 erhielt die Firma den Bauauftrag für einen einzelnen Prototyp mit der Bezeichnung XC-82. Die Maschine absolvierte am 10. September 1944 ihren Erstflug. Der freitragende Ganzmetall-Schulterdecker verfügt über einen geräumigen Rumpf mit Heckladeklappen, die zu beiden Seiten aufklappbar sind, um sperrige Güter und Raupenfahrzeuge zu laden. Für das Absetzen von Fallschirmlasten können die Klappen auch entfernt werden. Die Packet konnte bis zu 78 Passagiere oder 42 voll ausgerüstete Fallschirmjäger transportieren. In den folgenden Jahren baute Fairchild 220 C-82A-FA für die amerikanische Luftwaffe. Nach der Kapitulation Japans mussten die Grossaufträge bei Fairchild und North American rückgängig gemacht werden. Die letzte C-82A wurde im September 1948 an die Streitkräfte ausgeliefert. Die Maschinen wurden bis 1954 in der Armee eingesetzt, um anschliessend an private Transportunternehmungen verkauft zu werden. Als Ersatz entwickelte Fairchild die C-119 Flying Boxcar.

Fairchild F-78 C-82A Packet (Archiv: Eberhard Kranz)

Technische Daten Fairchild F-78 C-82A Packet

Hersteller: Fairchild Aviation Corporation

Verwendung: Militärischer Transporter

Besatzung: 4

Antrieb: Zwei 18 Zylinder-Doppelsternmotoren Pratt & Whitney R-2800-85

Startleistung: 2100 PS

Erstflug: 10. September 1944