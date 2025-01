Neue Fachkräfte für den Dortmund Airport

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Der Flughafen Dortmund freut sich über den Ausbildungsabschluss von drei Auszubildenden und beglückwünscht sie zum Erfolg.

„Lehrreiche und aufregende Jahre gehen zu Ende. Viel Fleiß, Engagement und Durchhaltevermögen haben sich ausgezahlt. Nun ist es geschafft – herzlichen Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg." Mit diesen Worten beglückwünschte Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber drei Auszubildende des Dortmund Airport, die sich heute über das Bestehen ihrer Abschlussprüfung freuen durften. Celine Schäfers und Luis Prieto Gomez können sich nach rund 2 ½ Jahren Ausbildungszeit Servicekaufleute im Luftverkehr nennen, während David Hauschild in Kooperation mit DOKOM21 erfolgreich zum IT-Systemelektroniker ausgebildet wurde. Gemeinsam mit der Ausbildungskoordinatorin Lara Brecht sowie dem Betriebsratsvorsitzenden Dominik Möller überreichte der Flughafen-Chef den frischgebackenen Absolventen zum Abschluss einen bunten Blumenstrauß.

Alle drei Berufseinsteiger werden auch über die Ausbildung hinaus am Airport beschäftigt bleiben. Celine Schäfers wird ab sofort im Marketing eingesetzt, während Luis Prieto Gomez als Ramp Agent den Bereich Operations verstärken wird. Die künftigen Einsatzorte der beiden spiegeln die Vielseitigkeit der Ausbildung der Servicekaufleute wider. Neben operativen Prozessen wie Check-in und Boarding, Lost & Found und Information sowie den Bereichen Verkehrsleitung und Operations werden die Auszubildenden des Flughafens ebenso für kaufmännische Tätigkeiten in Bereichen wie der Buchhaltung oder dem Marketing ausgebildet. David Hauschild wird ab sofort als fester Bestandteil die Abteilung IT & Kommunikationsmanagement am Flughafen unterstützen. Für Ludger van Bebber ist die Ausbildung neuer Fachkräfte von hoher Bedeutung: „Angesichts des Fachkräftemangels bildet qualifiziertes Personal mit spezifischem Luftfahrtwissen die Basis für einen zukunftsfähigen Flughafenbetrieb. Unsere Auszubildenden erhalten das nötige Know-how, um in verschiedenen Bereichen eingesetzt zu werden und tragen durch ihr Verständnis der Abläufe zur optimalen Zusammenarbeit der Abteilungen bei. Wir freuen uns, dass alle drei Absolventen ihren Weg am Dortmund Airport fortsetzen."

Auch in den kommenden Jahren plant der Flughafen, das Angebot der Berufsausbildung fortzuführen. Zum Beginn der Sommerferien wird das Bewerberportal erneut geöffnet und die Suche nach neuen Servicekaufleuten für das Jahr 2026 beginnt. Für das anstehende Ausbildungsjahr 2025 ist das Auswahlverfahren bereits abgeschlossen.

Flughafen Dortmund