NetJets platziert Grossbestellung bei Bombardier

NetJets hat bei Bombardier 50 Global Business Jets bestellt und für weitere 70 Flugzeuge Optionen gezeichnet.

Für Bombardier ist dies der grösste Einzelauftrag eines Businessjet Kunden. Der Kauf und die Absichtserklärung dieser 120 Jets entspricht einem Marktwert von 6,7 Milliarden US Dollar. Der Festauftrag umfasst 30 Global 5000 und XRS Visions Businessjets, die ab dem vierten Quartal 2012 ausgeliefert werden und 20 Global 7000 und 8000 Jets, die ab 2017 an Netjets ausgehändigt werden. Detaillierte Angaben zu den Optionen wurden nicht bekannt gemacht. NetJets betreibt eine gemischte Flotte von mehr als 800 Geschäftsreisejets. NetJets will sich mit dieser Grossbestellung die Marktanteil im Langstreckengeschäft sichern und unterstreicht mit diesem Grossauftrag, die zurück gewonnene Zuversicht weiter wachsen zu können.