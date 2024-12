Mit Trade Air von Köln Bonn nach Pristina

Trade Air Airbus A320 (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Am Köln Bonn Airport gibt es jetzt eine Direktverbindung nach Pristina. Trade Air ist die Route in Kooperation mit MySky 24 am vergangenen Samstag erstmals geflogen.

Künftig geht es zwei Mal pro Woche – immer freitags und sonntags – vom Rheinland in die Hauptstadt des Kosovo.

„Unser Flugplan wird mit Pristina um eine weitere Hauptstadtverbindung und ein attraktives Ziel in Osteuropa reicher“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „In unserem Einzugsgebiet leben viele Menschen mit einer engen Verbindung zum Kosovo, so dass die Nachfrage nach einer Direktverbindung in die Hauptstadt hoch ist. Pristina ist zudem für Touristinnen und Touristen reizvoll.“

Pristina war bereits in der Römerzeit ein wichtiger Handelsort und ist von einer reichen Historie und vielfältigen kulturellen Einflüssen geprägt. Die Hauptstadt des jüngsten europäischen Staates hat sich in den vergangenen Jahren zu einem politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum Südosteuropas entwickelt. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählen die Sultan-Mehmet-II.-al-Fātih-Moschee und das Museum des Kosovo. In direkter Umgebung liegen zudem das Kloster Gračanica, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, und die Tropfsteinhöhle Gadime.

Die Flüge in Köln/Bonn starten künftig freitags und sonntags. Die Landung in Pristina erfolgt nach knapp zweieinhalb Stunden Flugzeit. Zurück aus dem Kosovo ins Rheinland geht es an denselben Wochentagen. Zum Einsatz kommt ein Airbus 320 der Trade Air.

Flughafen Köln Bonn