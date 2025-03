Mit SCAT Airlines von München nach Kasachstan

SCAT Airlines Boeing 737 (Foto: SCAT Airlines)

Die kasachische Fluggesellschaft SCAT eröffnet ab dem 27. Mai 2025 eine neue Flugstrecke von München nach Schymkent.

Die Flüge werden dreimal wöchentlich – dienstags, donnerstags und samstags – durchgeführt und die Flugzeit liegt bei rund sechs Stunden.

Das Drehkreuz in Schymkent ist gleichzeitig auch die Basis von SCAT Airlines. Von dort aus steuert sie mit ihrer Boeing-Flotte vor allem Destinationen in Zentral- und Südostasien an und bietet zahlreiche Umsteigmöglichkeiten für viele Städte in Kasachstan. Sie ist die größte private Fluggesellschaft Kasachstans und seit 28 Jahren in der Luftfahrt tätig. Mit dem Münchner Airport erweitert die Airline ihr Angebot nach Europa.

Für den Flughafen München ist es mit Zielen in Tadschikistan und Uzbekistan die dritte Strecke nach Zentralasien. Die neue direkte Verbindung hilft dabei die Brücke zwischen Europa und Zentralasien weiter auszubauen und die bestehenden Kooperationen zu stärken. Zwischen Bayern und Kasachstan gibt es eine langjährige wirtschaftliche Zusammenarbeit. Als Energie- und Rohstofflieferant ist das Land ein bedeutender Handelspartner für den Freistaat geworden. Außerdem haben immer mehr bayerische Unternehmen Produktionsstätten in Kasachstan.

Auch im kulturellen Sinne kann mehr Austausch stattfinden. EU-Bürger haben die Möglichkeit 30 Tage lang ohne Visum Kasachstan zu bereisen. Schymkent ist die drittgrößte Stadt des Landes. Mit ihrer strategisch guten Lage im Süden, bietet sie die Möglichkeit weitere Touren zu unternehmen und die Kultur sowie die Landschaft zu entdecken.

Flughafen München