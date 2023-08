Mit Ryanair von Köln Bonn nach Marokko

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ein neues sonniges Ziel im Winterflugplan des Flughafen Köln Bonn: Reisende können ab dem 29. Oktober 2023 vom Köln Bonn Airport mit Ryanair direkt nach Agadir in Marokko fliegen.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair verbindet den Flughafen zweimal pro Woche – mittwochs und sonntags – mit der Hafenstadt, die am Atlantischen Ozean liegt und bekannt für ihre traumhaften Strände ist.

„Ryanair und unseren Airport verbindet eine langjährige enge Partnerschaft, und es freut uns sehr, dass die Fluggesellschaft ihrem reichhaltigen Angebot ein weiteres Ziel hinzufügt“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Agadir ist eine reizvolle Urlaubssdestination für unsere Fluggäste – vor allem für diejenigen, die es ins Warme zieht, wenn es bei uns kalt wird.“

Die Hafenstadt im Südwesten Marokkos ist neben ihren Stränden auch für sonniges Wetter mit milden Wintern und sehr warmen Sommern bekannt. Gerade deshalb ist Agadir ganzjährig beliebt bei Sonnenanbetern und Fans von Wassersportarten. Breite Boulevards, moderne Hotels und schmucke Resortanlagen prägen das Bild der Stadt, die 1505 von Seefahrern aus Portugal gegründet worden ist und heute als eine der modernsten Städte Marokkos gilt. Agadir ist außerdem ein Ausgangspunkt für Ausflüge in die nahegelegenen Berge des Anti-Atlas-Gebirges oder zu traditionellen Dörfern.

Die Flüge starten in Köln/Bonn mittwochs um 6.30 Uhr und sonntags um 7.35 Uhr. Zurück ins Rheinland geht es an denselben Wochentagen, Start in Agadir ist mittwochs um 10.55 Uhr und sonntags um 12 Uhr. Die Flugzeit beträgt vier Stunden, zum Einsatz kommt eine Boeing 737-800.

Flughafen Köln Bonn