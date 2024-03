Mit Condor Airbus A330neo von Frankfurt nach Miami

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Seit dem 23. März 2024 fliegt Condor wieder die Strecke vom Flughafen Frankfurt nach Miami in Florida, dabei kommt ein moderner Airbus A330neo zum Einsatz.

Passend zum Beginn der Osterferien in Hessen hob am Samstag vom vergangenen Wochenende gegen 13:35 Uhr Flug DE2044 von Frankfurt aus in Richtung Miami im US-Bundestaat Florida ab. An Bord der A330neo mit der Kennung D-ANRI befanden sich auf dem ersten Flug seit der Wiederaufnahme mehr als 300 Gäste. Im Sommerflugplan fliegt Condor ab Mai dreimal wöchentlich – dienstags, donnerstags und samstags – von Frankfurt nach Miami.

Condor baut diesen Sommer insgesamt ihr Nordamerikaprogramm weiter aus und fliegt mit dem Sommerflugplan insgesamt 18 Destinationen in Nordamerika an. Neben der Aufnahme von Miami und Calgary werden außerdem die Flugfrequenzen zu den bestehenden Zielen Boston und Halifax erhöht.

Alle Langstreckenflüge werden mit A330neo durchgeführt

Im März hat Condor ihre Flottenmodernisierung auf der Langstrecke abgeschlossen. Alle Gäste auf der Fernstrecken genießen damit mehr Raumgefühl, die neueste Generation von Inflight Entertainment, Connectivity und Komfort an Bord der werksneuen A330neo. Die Flugzeuge verfügen über modernste Triebwerke des Herstellers Rolls Royce, die dank neuester Technologie besonders effizient sind und mit nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF) betrieben werden können. Zudem sind modernste Flug- und Navigationssysteme verbaut, die speziell für Condor weiterentwickelt wurden, um die kundenspezifischen Anforderungen zu erfüllen. So sind lärm- und CO2-effiziente An- und Abflugverfahren möglich sowie eine deutliche Reduzierung der Lärmbelastung um bis zu 60 Prozent.

