Mit Air Berlin ab Hamburg direkt nach Helsinki

Air Berlin fliegt ab dem 1. Mai vom Flughafen Hamburg neu täglich in die finnische Hauptstadt Helsinki.

Wer bei Finnland nur an heisse Saunen denkt, liegt bei dem Flugziel Helsinki falsch. Die junge, pulsierende Hafenstadt lockt mit coolen Cafés, ausgezeichneten Restaurants und einem vollen Veranstaltungskalender. Beste Reisezeit: Frühjahr und Sommer. Pünktlich zum Saisonbeginn, am 1. Mai 2009, fliegt Air Berlin ab Hamburg täglich außer sonntags in die finnische Hauptstadt. Hin geh es Montag bis Freitag um 10:10 Uhr (Samstag 14:30 Uhr) und zurück um 13:40 Uhr (Samstag 12:45 Uhr). Nach knapp zwei Flugstunden warten auf die Besucher zahlreiche Museen, Theater und junge, skandinavische Mode. Schließlich ist Helsinki Europäische Kulturhauptstadt 2000 und skandinavische Design-Hochburg zugleich.

Absolutes Muss ist ein Besuch der im 18. Jahrhundert entstandenen Meeresfestung Suomenlinna, heute UNESCO-Welterbe. Zudem laden viele Parkanlagen und mehr als 300 vorgelagerte Inseln und Schären zum Entspannen und Sport treiben ein. Und hier und da findet sich sicherlich auch eine finnische Sauna.