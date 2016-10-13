Mehr Passagiere am Flughafen Wien

Air India Dreamliner Wien (Foto: Flughafen Wien)

Seit Jahresbeginn stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 2,2% auf 21,9 Mio. Reisende.

Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im September 2016 um 3,2% gegenüber dem September des Vorjahres auf 2.352.027 Reisende an. Am 16. September 2016 konnte mit 89.361 Passagieren der Tag mit dem höchsten Passagieraufkommen in der Geschichte des Flughafen Wien verzeichnet werden. Die Anzahl der Lokalpassagiere stieg um 4,9% an, während die Anzahl der Transferpassagiere mit einem Minus von 1,1% leicht zurückging. Die Flugbewegungen stiegen im September 2016 um 0,4% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres leicht an. Beim Frachtaufkommen verzeichnete der Flughafen Wien ein Plus von 1,4% im Vergleich zum September des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im September 2016 um 3,0% an und Osteuropa verzeichnete ein Plus um 2,5%. Das Passagieraufkommen in den Fernen Osten sank im September 2016 um 5,1%, jenes in den Nahen und Mittleren Osten stieg um 23,1% an. Nach Nordamerika nahm das Passagieraufkommen um 0,9% zu, nach Afrika war das Passagieraufkommen mit minus 5,1% rückläufig.

Ein Passagierplus gab es im September 2016 auch für Malta mit einem Zuwachs um 5,8%. In Kosice ging das Passagieraufkommen um 1,7% zurück.

Darstellung der Verkehrsergebnisse

Nach der Anteilsaufstockung der Flughafen Wien AG an Malta Airport Ende März 2016 wurde die Beteiligung im Konzernzwischenabschluss Q1/2016 der Flughafen-Wien-Gruppe vollkonsolidiert dargestellt. Daher werden seit Monat April 2016 auch die gesamten Verkehrsergebnisse für den Flughafen Wien und seine Auslandsbeteiligungen ausgewiesen. Die Verkehrsergebnisse für den Flughafen Wien entsprechen den Vergleichswerten der monatlichen Verkehrsveröffentlichungen bis einschließlich März 2016.

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