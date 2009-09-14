Contact Air macht Notlandung in Stuttgart

Ein Fokker 100 Kurzstreckenflugzeug der Contact Air landete in Stuttgart mit nur teilweise ausgefahrenem Fahrwerk, verletzt wurde dabei niemand.

Contact Air bestätigt, dass der Flug LH 288 von Berlin Tegel nach Stuttgartmit nur teilweise ausgefahrenem Hauptfahrwerk um 10.49 Uhr (MESZ)in Stuttgart gelandet ist. Das Flugzeug startete um 8.44 Uhr in Berlin. Nach ersten Berichten sind bei der Landung keine Fluggäste verletzt worden; sie konnten das Flugzeug selbstständig verlassen. Lufthansa hat zur Betreuung der Gäste speziell geschulte Mitarbeiter aktiviert.Es befanden sich 73 Fluggäste und fünf Besatzungsmitglieder an Bord der Fokker 100 mit dem Kennzeichen D-AFKE. Trotz mehrfacher Versuche der Cockpitcrew konnte das Hauptfahrwerk nicht ausgefahren werden.