Saab 2000 von Carpatair landet auf der Nase
01.03.2009 RK
Eine Maschine von Carpatair musste am 28. Februar auf dem Timisoara International Airport auf einem Schaumteppich Notlanden.Bei dem Saab 2000 blieb das Bugfahrwerk blockiert und konnte nicht ausgefahren werden. Die Piloten kreisten für etwa zwei Stunden über dem Flughafen von Timisoara um Kerosin zu verbrennen, damit bei der Notlandung auf dem Schaumteppich möglichst wenig Treibstoff in den Tanks ist, der sich bei einer Bruchlandung entzünden könnte. Bei der Landung ging glücklicherweise bis auf die Tatsache, dass das Bugfahrwerk blockiert war, alles normal von statten und alle 51 Insassen konnten das Flugzeug unverletzt verlassen. Haben Sie die Flieger Wochenschau von FliegerWeb schon gesehen? Amateur Video in schlechter Qualität