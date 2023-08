Malaysia Airlines kürzt Treibstoffzuschläge

Die malayische Fluggesellschaft will ihre Treibstoffgebühren um rund sechs Prozent senken.

Malaysia Airlines will ab morgen, Freitag, ihre Zuschläge für Treibstoff auf ausgewählten internationalen Routen um rund sechs Prozent auf 55 Cents reduzieren. Neu werden dann beispielsweise auf Flügen von Penang nach Medan US$ 27 Gebühren erhoben. Zu einem früheren Zeitpunkt in diesem Monat hatte die Airline die Zuschläge auf allen Flügen von Malaysia in alle asiatischen Destinationen bereits zwischen 23 und 57 Prozent gesenkt.