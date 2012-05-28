Sphair Kurs mit Remos GX von Ecoflight

Rund 280 Kandidaten besuchen in diesem Jahr einen der Sphair-Kurse, um die Eignung für einen Beruf im Cockpit abklären zu lassen. Erstmals wurden mit den Remos GX von Ecoflight in Mollis Light Sport Aircraft (LSA) mit Glascockpits für die Aviatik-Talentsu