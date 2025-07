München erwartet Reisewelle

Eurowings Airbus A320 Take Off in München (Foto: Flughafen München)

Der Flughafen München erwartet in den Sommerferien 2025 rund 6,4 Millionen Passagiere, die Reisewelle startet am 1. August.

Mit Beginn der bayerischen Sommerferien am Freitag, 1. August 2025, startet am Flughafen München die Hauptreisezeit: Bis einschließlich 15. September 2025 sind in diesem Zeitraum nach aktuellen Anmeldungen der Airlines über 45.000 Starts und Landungen geplant, etwa sechs Prozent mehr als im Vorjahr. Am ersten Ferienwochenende rechnet der Airport mit mehr als 425.000 Passagieren. Insgesamt werden in den Sommerferien mehr als 6,4 Millionen Reisende erwartet.

Passagieren stehen ab München Flüge zu rund 210 Zielen in 67 Ländern zur Verfügung. Das Angebot umfasst sowohl Urlaubsziele in Europa als auch Fernreisen zu anderen Kontinenten. Besonders gefragt sind in den Sommerferien auch in diesem Jahr Ziele in Italien mit rund 420 Abflügen in der Woche, gefolgt von Destinationen in Spanien mit rund 320 Starts pro Woche.

Auch bei Interkontinentalflügen ist die Nachfrage groß: Rund 2.350 Starts zu Langstreckenzielen haben die Airlines für die Sommerferienzeit angemeldet. Davon heben etwa 200 Flugzeuge wöchentlich Richtung Asien sowie etwa genauso viele Richtung USA und Kanada ab.

Entspannt am Airport

Passagiere sollten am Abflugtag sowohl für die Fahrt zum Flughafen als auch für den Aufenthalt am Airport genügend Zeit einplanen. Wer an diesem Tag einchecken möchte, sollte jedoch nicht vor Öffnung der Schalter im Terminal erscheinen. Informationen dazu können Reisende bei ihrer jeweiligen Airline in Erfahrung bringen. Zudem stehen in beiden Terminals für bereits eingecheckte Fluggäste Automaten zur Verfügung, bei denen sie ihr Gepäck selbst aufgeben können. Um den Reisenden einen entspannten und angenehmen Urlaubsbeginn zu ermöglichen, sind am Münchner Airport zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Terminals im Einsatz. Diese sind leicht an ihren T-Shirts mit der Aufschrift „Happy to help“ zu erkennen und stehen den Urlaubern mit Rat und Tat zur Seite.

Flughafen München