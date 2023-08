Luxemburg erhält erste Low Cost Verbindung

Easyjet wird ab dem 29. Oktober 2012 regelmässig von London Gatwick nach Luxemburg verkehren und fokussiert dabei auf Geschäftsreisende.

Luxemburg ist ein kleiner aber feiner Markt, Luxair lebt zu einem grossen Teil von den gut bezahlenden Geschäftsreisenden aus der Finanzbranche und genau auf diese hat es der britische Low Cost Carrier Easyjet abgesehen. Vorerst will Europas zweitgrösste Billig Airline aus viermal in der Woche zwischen ihrer Basis London Gatwick nach Luxemburg verkehren, falls das Angebot freundlich angenommen wird, könnten es laut Aussagen von Easyjet in Zukunft mehr werden. Das Passagieraufkommen von Luxemburg nach London wurde bislang zwischen Luxair und British Airways aufgeteilt.