Lufthansa kauft BMI

Lufthansa hat für Euro 400 Millionen 80% der BMI gekauft.

Die deutsche Airline will nun auch für die restlichen 20% der früheren British Midland International ein Angebot abgeben, diese gehören zurzeit noch der Scandinavian Airlines (SAS). Lufthansa ist nun nach British Airways die zweitgrösste Airline am Flughafen von London Heathrow. Auch BA und Virgin hatten Interesse am Anteil gemeldet, sie wollten beide die 12% der Heathrow Slots von BMI übernehmen.