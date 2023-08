Lufthansa baut Kapazität in Italien aus

Die Deutsche Lufthansa sagte, sie werde die Kapazität ihrer Lufthansa Italia Einheit in der Sommersaison vergrössern.

Neben der Erweiterung des Flugplans durch die zusätzlich angeflogenen Destinationen wie Barcelona und Paris von Mailand aus, soll die gesamte Kapazität der Lufthansa Italia um 0,6 Prozent angehoben werden. Die Anzahl verfügbarer Plätze in Lufthansas Sommer Flugplan, ohne Berücksichtigung der Italia, soll hingegen um 0,5 Prozent gekürzt werden. Insgesamt will die Airline ihre Kapazität im laufenden Jahr um 0,2 Prozent reduzieren. Die IATA meldete letzte Woche, dass die Airlines der Welt im letzten Jahr bis zu US$ 8 Milliarden Verluste geschrieben hätten.

