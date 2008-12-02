Lufthansa nimmt Flugzeuge aus dem Betrieb

Aufgrund der sinkenden Nachfrage lässt Lufthansa sieben Flugzeuge vorübergehend am Boden.

Vier Airbus A300-600 wurden gegrounded, drei A340-300 sollen demnächst für unbestimmte Zeit aus dem Verkehr genommen werden. Lufthansa hat ihre Mitarbeiter bereits schriftlich über die Kürzungen informiert. Im Oktober hatte die Airline gewarnt, dass die Kapazität im Jahr 2009 ausser auf Swiss und Lufthansa Italia Strecken sinken würde.