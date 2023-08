Korean Air mit Verlust im 3Q

Korean Air Lines hat einen grösseren Verlust als erwartet ausgewiesen und reiht sich damit ein in die Schlange der von diversen Missständen gebeutelten asiatischen Airlines.

