Delta Airlines mit Zusatzkosten

Wie so manche US Airline zieht nun auch Delta Airlines mit den Gepäckgebühren nach. Ab dem 6. Dezember verlangt Delta 15 US Dollar für das erste Gepäckstück.

Die Gepäckabfertigung kostet die Airlines viel Geld, so ist es nicht verwunderlich, dass alle wie verkrampft nach Einsparmöglichkeiten suchen. Damit dem Kunden das Fliegen mit grossen Gepäckstücken vergeht, muss nun auch bei Delta Airlines für das erste Gepäckstück 15 US Dollar hingeblättert werden. Falls der Passagier noch einen zweiten Koffer einchecken will, werden weitere 25 US Dollar fällig. Die neue Gebühr für das mitfliegende Reisegepäck gilt ab dem 6. Dezember 2008. Die Zusatzkosten entstehen den Fluggästen nur auf inneramerikanischen Strecken.