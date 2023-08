Kapazitätserhöhung beim Airbus A321XLR

Airbus A321XLR Erstflug (Foto: Airbus)

Airbus baut die Produktionskapazitäten weiter aus, am 30. August 2023 hat der Flugzeugbauer in Hamburg eine neue Produktionslinie für den Airbus A321XLR in Betrieb genommen.

Mit diesem Schritt ebnet Airbus den Weg für eine Produktionserhöhung bei der Airbus A320 Familie auf 75 Maschinen im Monat, diese Produktionsrate soll ab dem Jahr 2026 erreicht werden. Der neue Hangar im Airbus Werk Finkenwerder lässt Ausrüstungsarbeiten an bis zu acht hinteren Rumpfbereichen beim Airbus A321XLR gleichzeitig zu. Airbus setzt bei dem neuen A321XLR Ausrüstungshangar auf moderne und digitalisierte Arbeitsabläufe und baut damit das Industrie- und Fertigungssystem hin zu mehr Automation weiter aus.

Airbus A321XLR First Flight (Foto: Airbus)

Die neue Montagehalle umfasst eine Produktionsfläche von 9.600 Quadratmetern und trägt die Bezeichnung H259. Die knapp 24 Meter langen Rumpfsektionen des Airbus A321XLR werden auf einer automatisierten Taktstraße endmontiert. Bis zu acht Rümpfe können an acht Stationen gleichzeitig bearbeitet werden. Auf diesen Produktionsplätzen im Hangar H259 werden die Rumpfsegmente mit allen elektrischen und mechanischen Systemen sowie weiteren Elementen wie Fenstern, Bodenblechen oder Außenantennen ausgestattet. Jede Rumpfsektion wird direkt nach dem Einbau der Systeme ausgiebig getestet. Anschließend werden die Rumpfsektionen an die Endmontagelinie in Hamburg übergeben.

Airbus A321XLR Erstflug (Foto: Airbus)

Der Airbus Standort Hamburg Finkenwerder ist nach Toulouse der zweitgrößte bei dem weltweit tätigen Flugzeugbauer Airbus, Finkenwerder ist maßgeblich an der Entwicklung und Fertigung des Airbus A321XLR beteiligt.