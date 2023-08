KUKA Systems an Luftfahrtmesse in Le Bourget

KUKA Systems ist im Automatisierungsbereich für Produktionsschritte beim Airbus A350XWB sowie des F-35 Lightning II vorgesehen und nimmt erstmals an der Messe in Le Bourget teil.

KUKA Systems, die Unternehmung mit Hauptsitz in Augsburg, präsentiert ihre Kompetenzen im Bereich Aerospace erstmalig auf der Luftfahrtmesse Paris Air Show in Le Bourget, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag feiert. Auf einem eigenen Stand stellt das weltweit vernetzte KUKA Aerospace Team seine innovativen und teils roboterbasierten Fertigungslösungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie vor. Dazu gehören unter anderem Engineering-Dienstleistungen, automatisierte Fertigungssysteme, Prozesstechnologie, flexible Roboterzellen für individuelle Lösungen sowie Werkzeuge und Standardkomponenten. Im Zentrum des Interesses dürfte dabei der KUKA End-Effector stehen. Dabei handelt es sich um ein innovatives, bisher einzigartiges multifunktionales Werkzeug zur Verbindung von CFK-Materialien im Flugzeugbau. Der KUKA End-Effector vereint Bohren, Dichtmittelauftrag und Setzen eines Niets in einem Gerät. Weiterhin gibt es passende End-Effectoren für das Fixieren der Niete und damit für das vollautomatische Bohren und Nieten von CFK Materialien. „Gerade im Flugzeugbau ist der Automatisierungsgrad noch äußerst gering“, weiß Markus Gruber, Produktgruppenleiter Aerospace bei KUKA Systems zu berichten. „Unser KUKA End-Effector ist eine Komponente, um in diesem Bereich die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Produktionskosten zu senken.“ Der Stand von KUKA Systems auf der diesjährigen Paris Air Show, die vom 15. bis 21. Juni in Le Bourget stattfindet, ist in Halle 6, Nummer C 42. Link: KUKA Systems