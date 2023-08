Jetstar erwartet regen Geschäftslauf

Während Jakarta eine Abnahme der Besucherzahlen meldet, lancierte Jetstar kürzlich zuversichtlich ihren ersten Flug von Perth in die indonesische Hauptstadt.

Die australische Airline kann nach drei Monaten Flugbetrieb auf der Strecke Perth – Jakarta eine solide Leistung ausweisen. Die Auslastung entspreche in beide Richtungen den Erwartungen, so die Sprecherin von Jetstar, Simone Pregellio. Mit extrem tiefen Preisen versucht die Airline die Nachfrage für den neuen Markt weiter anzuregen. Vorallem in Personen, die zum ersten Mal im Leben fliegen, sollen für das weltweite Wachstum wichtig werden, so Jetstar.