IATA bekräftigt Prognose

Der internationale Lufttransport Verband IATA bekräftigt erneut schlechtere Zeiten für die Luftfahrtbranche.

Mit den hohen Treibstoffpreisen hat auch die IATA nicht gerechnet. Die massiven Preissteigerungen während der letzten zwölf Monate, liessen den Branchenverband, indem mehr als 230 Fluggesellschaften organisiert sind, seine Prognosen bereits mehrmals nach unten zu korrigieren. Im letzten Jahr erwirtschafteten die Airlines noch einen Gewinn von 5,6 Milliarden US Dollar. Für dieses Jahr prognostizierte der Verband im letzten September die Gewinnaussichten auf 5,1 Milliarden US Dollar. Seit geraumer Zeit spricht man von Verlusten von bis zu 6,1 Milliarden US Dollar. Auch für das kommende Jahr wird mit roten Zahlen in Milliardenhöhe gerechnet. Sehen Sie dazu auch die News Sendung vom 25. August 2008