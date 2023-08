Hamburg International stellt Flugbetrieb ein

Nachdem die Fluggesellschaft am Dienstagabend die Bilanz deponiert hatte, musste sie heute den Flugbetrieb einstellen.

Das Luftfahrtbundesamt LBA hat der ins schlingern gekommenen Airline die Betriebserlaubnis am 20. Oktober 2010 um 24 Uhr 00 entzogen. Hamburg International sah sich daher gezwungen alle Flüge einzustellen. Die Fluggesellschaft bedauert diesen Schritt und ist bestrebt die Betriebsbewilligung so rasch wie möglich wieder zu erlangen. Die Kunden sollten sich an den jeweiligen Reiseanbieter wenden, der in der Regel versuchen muss, die gestrandeten Passagiere auf andere Airlines umzubuchen.