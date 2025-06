Hamburg Airport investiert in Barrierefreiheit und Mobilitätsservice

Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Der Flughafen Hamburg führt neue Angebote für mobilitätseingeschränkte Passagiere am Flughafen ein.

Der Hamburger Flughafen setzt sein umfassendes Modernisierungsprogramm HAM Upgrade fort: Ein Teil des Programms sind gezielte Investitionen in die Barrierefreiheit und Unterstützungsangebote, von denen Passagiere mit eingeschränkter Mobilität profitieren. Der Flughafen sieht hier einen steigenden Bedarf – schon jetzt ist jeder zehnte Passagier am Hamburger Flughafen über 65 Jahre alt. Bereits zum Jahresbeginn hat Hamburg Airport vergrößerte und modernisierte Aufenthaltsbereiche in beiden Terminals für Reisende mit Mobilitätseinschränkungen geschaffen. Zudem wurde der Leihrollstuhlservice ausgebaut, weitere Investitionen sind geplant.

An den neu gestalteten Meeting-Points stehen Ansprechpartner für den Mobilitätsservice bereit – dieser Service wird in Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften ermöglicht, bei denen die Passagiere ihren Unterstützungsbedarf vorab verbindlich anmelden müssen. Mit 50 neuen Leih-Rollstühlen und dem Einsatz von E-Scootern, die den Transport mehrerer Rollstühle gleichzeitig ermöglichen, hat Hamburg Airport das Equipment für den Mobilitätsservice am Flughafen bereits deutlich erweitert. Noch in diesem Sommer kommt der neue Multi-Scooter „Multimobby“ hinzu: Dieses moderne Elektro-Fahrzeug ist speziell konstruiert für den Transport mobilitätseingeschränkter Menschen und bietet Sitzplätze für mehrere Personen. Für eine noch bessere Disposition des Mobilitätsservices soll in diesem Jahr ein neues digitales Check-in-Tool am Meeting-Point installiert werden.

Mit dem Elektro-Highloader direkt ins Flugzeug

Ein weiterer Meilenstein ist die Investition in zwei zusätzliche Elektro-Highloader, die bis Ende 2026 zur Verfügung stehen. Diese ungewöhnlichen Hebe-Fahrzeuge ermöglichen es, jeweils bis zu acht Rollstühle in einer Kabine direkt an das Flugzeug zu bringen – ein erheblicher Fortschritt gegenüber den aktuell zwei im Einsatz befindlichen Highloadern. Pro Highloader investiert der Flughafen rund eine halbe Million Euro.

Stefanie Harder, Director Passengermanagement am Hamburg Airport:

Wir möchten allen Menschen ein angenehmes und selbstbestimmtes Reiseerlebnis ermöglichen – unabhängig von Mobilitätseinschränkungen. Die neuen Investitionen in unseren Mobilitätsservice sind ein wichtiger Schritt, um Barrieren weiter abzubauen und unseren Service kontinuierlich zu verbessern. Mit HAM Upgrade setzen wir gezielt auf innovative Technik-Lösungen, die den individuellen Bedürfnissen unserer Passagiere gerecht werden.

Neue Aufzüge barrierefrei mit Braille-Schrift ausgestattet

Ein Schwerpunkt des Modernisierungsprogramms HAM Upgrade liegt auf der Erneuerung der Terminalstruktur. Insgesamt werden 26 Aufzüge erneuert und barrierefrei mit Braille-Schrift ausgestattet. Darüber hinaus modernisiert der Flughafen 30 Rolltreppen, verstärkt die Wartung und sichert schnellere Fehlerbehebung bei Störfällen.

HAM Upgrade: Modernisierungsprogramm für mehr Komfort und Innovation

HAM Upgrade steht für ein breit angelegtes Maßnahmenpaket, das den Aufenthalt am Hamburg Airport für alle Passagiere spürbar verbessern soll. Bis 2027 investiert der Flughafen rund 20 Millionen Euro in die Erneuerung und Modernisierung der Terminals. Neben innovativen Techniklösungen wie dem „Slot & Fly“-Reservierungssystem und neuen Smart Gates, die den schnellsten Weg zur Sicherheitskontrolle ermöglichen, werden auch Sitzbereiche modernisiert, neue Kinderspielecken geschaffen und praktische Services wie kostenlose Wasserspender und Massagesessel ausgebaut.