HX Express präsentiert Junizahlen

HX Express Airbus A320 (Foto: HX Express)

HX Express konnte im Juni 2025 insgesamt 582.886 Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 16,5 Prozent.

Das Angebot wurde um 32,1 Prozent auf 1,453 Milliarden Sitzplatzkilometer hochgefahren. Die Nachfrage hat sich um 8,1 Prozent auf 1,024 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ging um 15,7 Prozentpunkte auf 70,5 Prozent zurück.

Im ersten Halbjahr 2025 konnte die Tochter von Cathay Pacific 3,791 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 33,5 Prozent. Das Angebot lag bei 8,810 Milliarden Sitzplatzkilometern, Plus 38,3 Prozent, die Nachfrage stieg um 28,3 Prozent auf 6,947 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung erreichte 78,9 Prozent, was einer Verschlechterung von 6,2 Prozentpunkten entspricht.