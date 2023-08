Boeing verkauft weitere Chinook Hubschrauber

Boeing hat am 11. Januar 2012 einen Kaufauftrag über 14 weitere CH-47 Chinook Transporthubschrauber bekanntgegeben.

Der Auftrag wurde durch die US Army getätigt und entspricht einem Wert von 370 Millionen US Dollar. Die vierzehn Chinook Helikopter werden ab 2014 ausgeliefert und sind ausser einem für den Weiterverkauf an Australien und den Emiraten bestimmt. Sieben der CH-47 Hubschrauber sind für Australien bestimmt, sechs für die Vereinigten Arabischen Emirate und einer für die US Army. Boeing hat noch mehr als 200 dieser schweren Transporthubschrauber in den Auftragsbüchern.