Indien betreibt bereits drei C-17 Globemaster

Indien konnte am 11. Juni 2013 ihren ersten von zehn Boeing C-17 Globemaster III übernehmen, am 20. August konnte Boeing den dritten C-17 Schwertransporter an Indiens Luftstreitkräfte übergeben.

Alle drei ausgelieferten Maschinen wurden bereits nach Indien überflogen. In diesem Jahr werden noch zwei weitere Globemaster III an Indiens Luftstreitkräfte übergeben und im nächsten Jahr sollen die letzten fünf Maschinen aus der ersten Bestellung übergeben werden. Indiens Transportverbände müssen modernisiert werden, dabei setzt das Land vermehrt auf amerikanische Muster. Indien betreibt viele Militärtransporter aus russischer Produktion, die langsam an die Altersgrenze stossen und ersetzt werden müssen. Indien hat 2010 bei Boeing zehn C-17 Globemaster III in Auftrag gegeben, auch C-130 Hercules Transportflugzeuge wurden in den USA gekauft.