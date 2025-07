Gut vorbereitet: DFS erwartet stabilen Sommerbetrieb

DFS Fluglotsen (Foto: DFS)

Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH blickt mit Zuversicht auf die bevorstehende Reisesaison.

Durch frühzeitige Planung, personelle Verstärkung und technologische Weiterentwicklungen ist das Unternehmen gut auf den Flugverkehr im Sommer 2025 vorbereitet.

Schon im Herbst 2024 begannen die umfassenden Vorbereitungen für den Sommerbetrieb 2025. Mit einem Personalzuwachs gegenüber dem Vorjahr und der Integration von 130 neuen Fluglotsinnen und -lotsen hat die DFS ihre operative Schlagkraft erhöht. Gleichzeitig wurde die Dienstplanung flexibilisiert, um Personal gezielt dort einzusetzen, wo es am dringendsten benötigt wird.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Anpassung an veränderte Verkehrsflüsse. So verzeichneten einige Sektoren im oberen Luftraum über Süddeutschland im April 2025 einen Anstieg des Flugverkehrs um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – ein Plus von 40 Prozent gegenüber 2019.

Aufmerksam bleibt die DFS trotz dieser Fortschritte beim Blick auf externe Einflussfaktoren.

Die Anzahl extremer Wetterereignisse, wie zum Beispiel ausgeprägte Sommergewitter, hat im letzten Jahr um 83 Prozent gegenüber 2023 zugenommen.

Vor allem aber die geopolitischen Krisen wie die Lage im Nahen Osten oder der Krieg in der Ukraine sind weiterhin große Herausforderungen. Die Zunahme des militärischen Luftverkehrs im deutschen Luftraum macht im täglichen Betrieb kurzfristige Umleitungen für den zivilen Luftverkehr notwendig.

Technologisch setzt die DFS auf Innovation: Die Einführung modernster Flugsicherungs-systeme zeigt Kapazitätsgewinne. Weitere kapazitätswirksame Projekte sind geplant – darunter einige Luftraumoptimierungen.

Die DFS investiert in Ausbildung: Rund 360 junge Menschen befinden sich derzeit in der Fluglotsenausbildung. Neueinstellungen von jährlich 144 jungen Nachwuchskräften im Lotsenbereich sind für die nächsten Jahre fest geplant.

„Es ist nicht die eine große Maßnahme, sondern die Summe vieler kleiner Initiativen, die unsere Kapazität nachhaltig stärken“, betont Dirk Mahns, Geschäftsführer Betrieb der DFS. „Wir sind vorbereitet – aber wir bleiben wachsam. Die Kombination aus vorausschauender Planung und operativer Flexibilität ist unser Schlüssel für einen erfolgreichen Sommer 2025.“

DFS