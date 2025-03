Flughafen Genf mit solidem Ergebnis

Flughafen Genf (Foto: Flughafen Genf )

Der Flughafen Genf ist mit dem Berichtsjahr 2024 zufrieden. 17,8 Millionen Passagiere nutzten den Genève Aéroport und führten zu einem Gewinn von 110,4 Millionen Franken.

2024 war ein sehr gutes Jahr für Genève Aéroport. Mit 17,8 Millionen Passagieren und einem Passagieraufkommen, das sich auf dem Niveau von 2019 bewegt (-0,7% im Vergleich zu 2019 und +8% im Vergleich zu 2023), ist der Umsatz von Genève Aéroport im Vergleich zu 2023 um 9% auf 533,7 Millionen Franken gestiegen. Der Nettogewinn beläuft sich auf 110,4 Millionen Franken, bevor die Hälfte dieses Gewinns an den Kanton Genf rückübertragen wird. Dieses ausgezeichnete Ergebnis zeugt von der Rückkehr des Unternehmens zu finanzieller Solidität.

Im Jahr 2024 verzeichnet Genève Aéroport einen Gewinn von 110,4 Millionen Franken (88,6 Millionen im Jahr 2023) vor der Retrozession an den Kanton Genf, Eigentümer des Flughafens, und von 55,2 Millionen Franken nach der Rückübertragung

Genève Aéroport verbessert seine Rentabilität dank einer strikten Kontrolle der Betriebskosten, Effizienzsteigerungen und einer dynamischen Geschäftsentwicklung. Die Marge des Betriebsergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) steigt auf fast 40%: +39,6% im Jahr 2024 gegenüber +38,6% im Jahr 2023.

Die Erträge steigen im Vergleich zu 2023 um 9% auf 533,7 Millionen Franken, was sowohl auf das Wachstum des Passagierverkehrs als auch auf die Gebührenanpassungen zurückzuführen ist. Zur Erinnerung: Die Einkommen im Jahr 2019, vor der Corona-Krise, beliefen sich auf insgesamt 493,9 Millionen Franken. Die Einnahmen aus der Luftfahrt erhöhten sich im Vergleich zu 2023 um 10,7% auf 343,8 Millionen Franken und die nicht-aeronautischen Einnahmen (Geschäfte, Parkplätze, Mieten usw.) um 6,1% auf 189,9 Millionen Franken. Der Anteil der Erträge aus der Luftfahrt an den Gesamteinnahmen von Genève Aéroport nimmt im Vergleich zum Jahr 2023 leicht zu. Er beträgt Ende 2024 64,4 % (63,4 % im Jahr 2023).

Das Unternehmen beschäftigt zum 31. Dezember 2024 1'066 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was 1'006,1 VZÄ (Vollzeitäquivalente, ohne Praktikanten und Auszubildende) entspricht, gegenüber 980,8 VZÄ zum 31. Dezember 2023.

Der Cashflow für Investitionen beläuft sich im Jahr 2024 auf 90,1 Millionen Franken und ist damit höher als im Vorjahr, was insbesondere auf die Fortsetzung des Baus der neuen Gepäcksortieranlage zurückzuführen ist.

Dank der guten Ergebnisse in den Jahren 2022, 2023 und 2024 setzt Genève Aéroport seinen Schuldenabbau konsequent fort. Die Nettoverschuldung sinkt von 685 Millionen Franken im Jahr 2022 auf 482 Millionen Franken Ende 2024, und mit einer Verschuldungsquote von 2,3x Ende 2024 ist Genève Aéroport perfekt auf den vorgegebenen Kurs ausgerichtet. Die Voraussetzungen sind günstig, damit das Unternehmen seinen Investitionsplan zur Anpassung der Infrastrukturen bis zum Horizont 2040 in Ruhe umsetzen kann.

Höhere Zunahme der Passagiere als der Bewegungen

Im Jahr 2024 beförderte Genève Aéroport 17'796'333 Passagiere, was einer Zunahme von 7,97% gegenüber 2023 entspricht. Die Gesamtzahl der Starts und Landungen belief sich auf 179'107 Bewegungen, 3,62% mehr als im Jahr 2023. Im letzten Jahr war die Zunahme der Passagierzahlen deutlich höher als diejenige der Flugbewegungen.

Seit mehreren Jahren motiviert Genève Aéroport die Fluggesellschaften mit finanziellen Anreizen, Flugzeuge der neuesten Generation einzusetzen, die dazu beitragen, die Lärmemissionen zu begrenzen. Diese Flugzeuge der Klasse 5, die weniger Lärm verursachen und weniger Kerosin verbrauchen, machten im Jahr 2024 31,85% der Flugbewegungen im Linien- und Charterverkehr aus (32,53% % im Jahr 2023).

Neues Lärmkontingentierungssystem zeigt erste Wirkung

Um die Nachtflüge und insbesondere die verspäteten Starts nach 22 Uhr zu reduzieren, hat Genève Aéroport ein abschreckendes Gebührensystem eingeführt, das am 1er Januar 2025 in Kraft getreten ist.

Dieses Programm, das mit allen von Abendflügen betroffenen Fluggesellschaften besprochen worden ist, wurde im Laufe des Jahres 2024 vorgelegt und bereits getestet. Fazit: Mehrere Fluggesellschaften haben ihre Flugpläne zwischen 20.00 und 22.00 Uhr angepasst, ihre Rotationen und Flugpläne geändert, um verspätete Starts zu vermeiden. Mit ganz konkreten Ergebnissen. Die Zahl der Starts nach 22 Uhr ist im Vergleich zum Jahr 2023 um 36,16 % zurückgegangen.

146 Reiseziele: London an der Spitze

Das Flugangebot von Genève Aéroport, das 2023 148 Destinationen umfasste, bleibt 2024 mit 146 Destinationen stabil. Die Marktanteile der 5 wichtigsten Fluggesellschaften im vergangenen Jahr sind wie folgt: easyJet (46,9%), SWISS (12,4%), British Airways (4,5%), Air France (3,2%) und Iberia (2,9%). Die Top 5 der Destinationen nach Städten sind London, Porto, Lissabon, Paris und Amsterdam. Das erste aussereuropäische Reiseziel ist Dubai (14. Rang).

Das Jahr 2024 zeigt eine starke Erholung der Luftfracht. Trotz einer durch die geopolitischen Spannungen in verschiedenen Teilen der Welt beeinträchtigten Wirtschaftslage erreichte die in Genf umgeschlagene Frachttonnage 92'615 Tonnen, was einer Zunahme von 39,3% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist das zweithöchste Ergebnis in der Geschichte des Flughafens.

Strategie zur Verringerung der Treibhausgasemissionen

Im Jahr 2024 hat Genève Aéroport seine Strategie zur Reduktion der Treibhausgasemissionen ausgearbeitet. Der Flughafen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2037 Net-Zero für seine eigenen Aktivitäten (Scope 1 und 2) zu erreichen. Darüber hinaus wird zusammen mit der Luftfahrtindustrie aktiv dazu beitragen, bis 2050 Net-Zero für die gesamte Aktivitätskette (Scope 3 zu erreichen).

