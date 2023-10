Air Mauritius fliegt wieder nach Genf

Air Mauritius Airbus A330-900 (Foto: Airbus)

Air Mauritius hat am 2. Oktober 2023 ihren Direktflugbetrieb von und nach Genève Aéroport mit zwei wöchentlichen Flügen wieder aufgenommen.

Für die Flugverbindung zwischen Mauritius und Genf werden Airbus A330-900neo in Business- und Economy-Konfiguration mit einer Kapazität von 288 Sitzplätzen eingesetzt.

Eine symbolische Zeremonie in Anwesenheit von Herrn André Schneider, Generaldirektor von Genève Aéroport, Frau Sixtine Marot, Head of Sales and Marketing von Air Mauritius, und Frau Botschafterin Usha Dwarka Canabady, Ständige Vertreterin der Republik Mauritius, markierte diese Ankunft.

Die Ankunft von Air Mauritius mit zwei wöchentlichen Rotationen nach Mauritius ist die wichtigste Neuerung der Wintersaison 2023-2024 am Genève Aéroport.

Zwischen dem 2. Oktober 2023 und dem 30. April 2024 wird Air Mauritius zwei Flüge pro Woche in die Perle des Indischen Ozeans anbieten, die mit Flugzeugen der neuesten Generation durchgeführt werden, die leiser und treibstoffeffizienter sind.

Mauritius als Destination der südlichen Hemisphäre ergänzt die interkontinentalen Direktverbindungen, die der Flughafen Genf anbietet, und entspricht einer seiner erklärten Strategien, nämlich der Verbesserung des Angebots seines Langstreckennetzes.