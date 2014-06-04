Germania nimmt ab Hamburg Linienverkehr auf

Die Fluggesellschaft Germania baut ihr Engagement in der Hansestadt Hamburg deutlich aus und fliegt künftig unter eigener Flagge zu beliebten Sonnen- und Städtereisezielen im Atlantik, im Mittelmeer sowie in Nordafrika.

Bislang waren die grün-weißen Germania-Jets vom Hamburg Airport ausschließlich im Charterverkehr für renommierte Reiseveranstalter im Einsatz. Nun können Urlauber ihre Tickets erstmals direkt bei der Airline kaufen. Ab dem 17. Juni 2014 fliegt Germania einmal pro Woche in weniger als vier Stunden nach Rhodos. Die griechische Ferieninsel steht für herrliche Strände umgeben von faszinierender Natur und einer historischen Kulisse. Die Verbindung steht immer dienstags im Flugplan. Ideal für Urlauber mit Kindern: Flache Sandstrände und ein ruhiges Meer im Osten der Insel erlauben ungestörtes Plantschen, Baden und Schwimmen auch für die Jüngsten. Zum Winterflugplan kommen mit Madeira und Marrakesch zwei der beliebtesten Ziele im Atlantik sowie in Nordafrika ins Angebot. Die Blumeninsel Madeira wird ab 2. November 2014 immer sonntags angesteuert. Wer den Zauber des Orients erleben möchte, kommt ab 4. November 2014 jeweils dienstags und freitags nach Marrakesch. Die Königsstadt hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der Lieblingsziele des internationalen Jetsets gemausert: Vor den angesagtesten Clubs parken Ferraris und Porsches, ein Hotel der Stadt war Filmkulisse für den Kinofilm „Sex and the City 2”. Marrakesch ist auch idealer Ausgangspunkt für Ausflüge und Wandertouren in das Hohe Atlas Gebirge. Die Stadt wird ab Norddeutschland ausschließlich durch Germania direkt bedient. Zu Beginn des kommenden Jahres nimmt die Berliner Fluggesellschaft ein weiteres Trendziel ins Streckennetz. Tel Aviv steht ab März 2015 bis zu zweimal pro Woche im Flugplan – die israelische Metropole ist mit ihrer Mischung aus Orient und westlichem Lifestyle eine der angesagtesten Städte am östlichen Mittelmeer. Auch für Pilgerreisen durch Israel, die bei deutschen Urlaubern hoch im Kurs stehen, ist Tel Aviv eine perfekte Ausgangsbasis. Orte wie Jerusalem oder Nazareth lassen sich bequem mit dem Mietwagen entdecken. Andreas Wobig, Chief Executive Officer (CEO) von Germania: „Hamburg Airport ist das wichtigste Luftverkehrsdrehkreuz im Norden und ergänzt mit seinem Einzugsgebiet von Schleswig-Holstein bis ins nördliche Niedersachsen ideal unsere bestehenden Standorte in Bremen und Rostock. Wir freuen uns sehr, dass wir künftig auch in Hamburg regelmäßig unter eigener Marke am Start sind.“ Die Hansestadt Hamburg ist bereits ein wichtiger Standort für Germania. Für den Flugzeughersteller Airbus betreibt die Airline einen Shuttle-Service zwischen dem Werksflughafen in Finkenwerder südlich der Elbe und Toulouse. Montags bis freitags gibt es seit November 2011 jeweils zwei tägliche Germania-Verbindungen, auf welchen Mitarbeiter des Konzerns bequem zwischen den beiden Airbus-Standorten hin- und her reisen können. Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport: “Wir freuen uns sehr über das Engagement von Germania wodurch das Streckennetz in Hamburg um attraktive Flugziele erweitert wird. Marrakesch ist ab November 2014 zum ersten Mal überhaupt Teil unseres Streckennetzes und auch Tel Aviv wird nach langer Zeit endlich wieder aufgenommen.”

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